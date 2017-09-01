Ушаков счел рейдерским захватом решение США по дипсобственности России

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Помощник президента Юрий Ушаков считает рейдерским захватом решение Вашингтона лишить Россию объектов дипломатической собственности. Он пояснил, что под ограничения попал офис торгпредставительства в Нью-Йорке, который находился в аренде. Решение США - сигнал "топить" отношения двух стран, уверен он.

Россия лишилась в США пяти объектов дипсобственности, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что помимо этого под ограничения со стороны США попал еще один офис торгпредства в Нью-Йорке, который находился в аренде, передает РИА Новости.

"То есть, всего шесть точек забрали, пять - наша собственность, один - аренда. Просто рейдерский захват какой-то", - прокомментировал Ушаков. По словам помощника президента, решение Вашингтона - это "сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а сигнал о том, чтобы их топить и дальше".

Накануне США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах. Со 2 сентября закрываются генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Москва не ищет ссоры с Вашингтоном и готова к конструктивному сотрудничеству, заявил позже глава МИД Сергей Лавров. Пока же, по словам министра, "вместо танго США исполняют в отношениях с Россией индивидуальный брейк-данс".

Очередной дипломатический укол в Вашингтоне нанесли за час до прилета в американскую столицу нового российского посла. Анатолий Антонов сдержанно отреагировал на известие, отметив, что в ситуации нужно спокойно разобраться, "без истерических порывов".

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