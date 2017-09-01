Дальнобойщик попытался отбиться от инспекторов ДПС руками и ногами. Видео

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В Калужской области 45-летний пьяный дальнобойщик отказался выходить из машины и показывать документы инспекторам ДПС, а затем попытался отбиться от них руками и ногами. Инцидент, произошедший 30 августа, сняла камера наблюдения.

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Челябинской области. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщается на сайте СКР по региону.

По версии следствия, 30 августа 45-летний дальнобойщик в состоянии сильного алкогольного опьянения наехал на металлическое ограждение в городе Ермолино. После этого он заснул за рулем. Спящего водителя обнаружил проезжавший мимо экипаж ДПС.

"Инспекторы, открыв водительскую дверь, сразу почувствовали резкий запах алкоголя из салона автомашины. Затем, с трудом разбудив водителя, инспекторы потребовали предъявить документы и выйти из салона автомашины", - рассказали в СК.

Однако водитель проигнорировал требования сотрудников ДПС. Он отказался выходить из машины и показывать документы, а затем пытался отбиться от них руками и ногами. Инцидент засняла камера наблюдения.

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