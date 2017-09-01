Болельщик столкнул российского велогонщика с трассы в Испании

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Посторонний мужчина столкнул российского велогонщика Максима Белькова с трассы в Испании, после чего наш спортсмен упал с велосипеда. Болельщик был сразу же задержан. Другие зрители помогли россиянину подняться, после чего он смог продолжить гонку.

Посторонний человек выбежал на трассу и толкнул российского велосипедиста Максима Белькова во время двенадцатого этапа испанской многодневки "Вуэльта". Об этом сообщает "Интерфакс".

Мужчина толкнул россиянина, и тот упал с велосипеда. Болельщик был сразу же задержан. Другие зрители помогли Белькову подняться, после чего он смог продолжить гонку.

В итоге россиянин финишировал на 94-м месте, а победителем двенадцатого этапа "Вуэльты" стал польский велогонщик Томаш Марчински.

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