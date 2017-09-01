Туристам на отрезанной селем территории Приэльбрусья ничего не угрожает

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Людям, оказавшимся на отрезанной селем территории в горах Кабардино-Балкарии, ничего не угрожает, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР. Несмотря на нарушение транспортного сообщения, связь с отдыхающими поддерживается в штатном режиме. Электроснабжение не нарушено.

Туристы на отрезанной селем территории Приэльбрусья находятся вне опасности, заверили в Министерстве курортов и туризма КБР.

Несмотря на нарушение транспортного сообщения, передает "Интерфакс", связь с отдыхающими поддерживается в штатном режиме. Электроснабжение не нарушено. Запасов воды и продовольствия достаточно для нормального жизнеобеспечения.

Заблокированных селем в горах в Кабардино-Балкарии людей будут эвакуировать из Терскола в Тырныауз, а уже оттуда в доставлять в аэропорты Нальчика или Минеральных Вод.

"На Эльбрусе находятся 49 туристических групп численностью более 300 человек. Они находятся на маршрутах и более 90% вернутся в Терскол, где оборудована вертолетная площадка", - сказал представитель главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

На отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 жителей и отдыхающих. В их числе 49 зарегистрированных туристических групп - 301 турист, из них 20 групп в составе 133 человек - иностранные. Три человека пропали без вести.

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