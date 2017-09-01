Полиция задержала сбившего сотрудника аэропорта "Внуково" таксиста

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На Дмитровском шоссе в столице задержан таксист, который ранее сбил сотрудника аэропорта "Внуково" и прокатил его на капоте. Водителя доставили в отдел МВД по району Внуково. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Столичные полицейские задержали таксиста, который сбил сотрудника аэропорта "Внуково" и прокатил его на капоте. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по городу.

"Водитель одного из таксомоторных парков, следуя на автомобиле Skoda, сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки. Один из работников аэропорта попытался остановить злоумышленника, однако тот совершил на него наезд, провез несколько метров на капоте, а затем скрылся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции задержали подозреваемого на Дмитровском шоссе. Он был доставлен в отдел МВД по району Внуково. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту данного происшествия.

Ранее в интернете появилось видео, где недалеко от аэропорта "Внуково" водитель такси сбил человека, прокатил его на капоте, а затем снес шлагбаум.

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