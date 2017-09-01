Путин попал шайбой в девятку ворот в Ярославле

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Владимир Путин посетил новое училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле. Глава государства осмотрел центр, пообщался с юными спортсменами, а также попробовал свои силы в броске по воротам. С первого раза ему удалось забросить шайбу.

В ходе поездки в Ярославль Владимир Путин успел протестировать хоккейный тренажер. С первого раза ему удалось забросить шайбу в девятку ворот, передает РИА Новости.

Глава государства осмотрел училище олимпийского резерва, где тренировалась детская команда "Локомотива". Президент клуба Юрий Яковлев показал Путину площадку, на которой можно отработать точность броска.

"Каждый мальчишка может выйти, заниматься дриблингом, ведением шайбы, вы хоккеист, вы понимаете, что это такое", - сказал Яковлев президенту. "Я не хоккеист", - со смехом ответил президент. После этого президент забил гол в верхний угол с первого раза в ворота. Все поаплодировали.

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