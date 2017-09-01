В Стокгольме мужчину оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

Теги: В мире суд ислам швеция мясо

Суд в Стокгольме оштрафовал местного жителя, который ел бекон перед мусульманками в пригородном поезде. По данным обвинения, мужчина специально сел перед тремя женщинами в хиджабах и начал демонстративно есть свиное мясо у них на глазах.

В Стокгольме суд оштрафовал мужчину, который ел бекон перед мусульманками в электричке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным обвинения, 53-летний мужчина в пригородном поезде специально сел перед тремя мусульманками в хиджабах и начал демонстративно есть бекон у них на глазах. Затем женщины пересели на другие места, однако швед умышленно последовал за ними.

В ходе заседания мужчина заявил, что не хотел оскорблять чувства мусульманок и пересел вслед за ними для того, чтобы извиниться. Однако суд все же назначил ему штраф в девять тысяч крон (1120 долларов), а также обязал выплатить каждой женщине по пять тысяч крон (630 долларов) за доставленные неудобства.

Читайте также:

Путин попал шайбой в девятку ворот в Ярославле

Полиция задержала сбившего сотрудника аэропорта "Внуково" таксиста

Туристам на отрезанной селем территории Приэльбрусья ничего не угрожает

Болельщик столкнул российского велогонщика с трассы в Испании

Дальнобойщик попытался отбиться от инспекторов ДПС руками и ногами. Видео