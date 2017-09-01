Путин назвал искусственный интеллект будущим человечества

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Владимир Путин предложил школьникам написать сочинение на тему "Россия, устремленная в будущее" и подумать, какой наша страна будет через 30 лет. В Ярославле Путин провел открытый урок, который транслировался на всю страну. В городе на Волге в эти дни в пятый раз проходит форум "Проектория".

Начало нового учебного года эти старшеклассники встречают не за школьными партами, а здесь - в Ярославле на форуме "Проектория". Лучшие из лучших - 500 учеников из всех регионов нашей страны. Победители школьных олимпиад и других интеллектуальных соревнований. У них не возникает вопроса при выборе будущей профессии. Работодатели уже сегодня выстраиваются в очередь, а контракты с ведущими корпорациями России подписываются прямо здесь, передает "ТВ Центр".

Николаю Минееву - 16, а он уже изобретатель! Конструкция из роликов и цилиндров – ноу-хау в строительстве и ремонте железнодорожной контактной сети. Позволяет автоматизировать процесс и существенно сэкономить время. На форуме - главы ведущих российских корпораций. Изобретение Николая президенту РЖД Олегу Белозерову показалось интересным.

1 сентября президент традиционно встречает в одном из российских регионов. Сочи, Владивосток, на этот раз Ярославль. Здесь же Владимир Путин проводит открытый урок для всей страны "Россия, устремленная в будущее", за которым следят 16 000 школ - это более миллиона человек. 24 города на прямой связи.

"Я хочу и вас, всех присутствующих в этом зале, и всех, кто видит нас по различным средствам СМИ, всех студентов, школьников и преподавателей поздравить с этим замечательным праздником. С днем знаний! Возникает вопрос, если мы существуем более 1000 лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит что-то есть у нас такое, что этому способствует. Это внутренний ядерный реактор. Нашего народа, русского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, про которую говорил Гумилев", - сказал Путин.

Во время выступления президента по всей стране идёт онлайн голосование. Какая же сфера науки сегодня интересна подрастающему поколению? На связи Севастополь - он голосует за IT-технологии.

Самый западный регион страны. Город Гурьевск Калининградской области. Интересует ребят новый лайнер МС-21, предлагают оснастить его двигателями на альтернативном топливе. Путин в ответ советует мыслить шире.

"Авиация для нашей большой страны очень важна. Если использовать пассажирские, я очень осторожно скажу, но это реалии, самолето-пассажирское движение самолетно-космической техники , то из Калининграда до Владивостока нужно будет лететь не девять часов, а минут 20. Все. Вышли в космос, пролетели , полчаса. Представляете?" – заявил глава государства.

Затронули и популярное сейчас направление - телемедицину. Врача и пациента могут разделять 1000 километров.

"У нас задача в ближайшие пять-шесть лет сделать так, чтобы количество времени, проведенного пациентами в очередях за больничными справками, сократилось в три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже около трех раз. Только здоровый человек может двигать экономику, социальную сферу, культуру, образование", - уверен президент.

Удивили Владимира Путина школьники из Улан-удэ. Они работают над созданием искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект - это будущее не только России. Это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности. Тот, кто станет лидером в этой области, будет властелином мира. И не хотелось бы, чтобы эта монополия была сосредоточена в конкретных руках. Если мы будем лидерами в этой сфере - будем делиться технологиями со всем миром, как сегодня делимся атомными и ядерными технологиями", - сообщил Путин.

Ученики Туношенской средней школы, ей, кстати, исполнилось полтора века, Владимира Путина поблагодарили за новое здание. В 2013 году стройка встала, деньги закончились. По распоряжению временно исполняющего обязанности главы Ярославской области Дмитрия Миронова школу достроили. Президент во время рабочей беседы это отметил, вручив Миронову уже традиционную зеленую папку с обращениями граждан, поступившими на прямую линию.

Новый тренировочный сезон начался сегодня и в училище олимпийского резерва. Юные хоккеисты Путина ждали. Они знают, что в гала-матче Ночной хоккейной лиги президент забил шесть шайб.

Владимиру Путину подарили хоккейный свитер, а памятная фотография с ним украсит стенд с хоккейными трофеями. Их, обещают ребята, будет ещё больше. Сегодняшний урок российского президента они хорошо усвоили.

Матвей Шестаков, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр", Ярославль.

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