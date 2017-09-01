Порошенко объяснил лишение Саакашвили украинского гражданства

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Петр Порошенко заявил, что лишил Михаила Саакашвили гражданства в соответствии с Конституцией страны. Президент Украины напомнил, что, по версии украинских властей, бывший одесский губернатор при подаче заявления на гражданство предоставил неверную информацию.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства в соответствии с Конституцией страны, пишет "Укринформ".

Во время своего выступления в Харькове Порошенко напомнил, что Саакашвили при подаче заявления на гражданство предоставил неверную информацию. В такой ситуации, подчеркнул президент, он "должен действовать в соответствии с законом и Конституцией".

Комментируя заявления Саакашвили о скором возвращении на Украину, президент заявил, что его дело будет рассматриваться на равных с обычными гражданами условиях.

"Президент врет. Это не по закону - это его нарушения и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива - его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили, выдворив его из Украины. Не выйдет", - прокомментировал экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook.

Указ о лишении Саакашвили гражданства Украины Порошенко подписал 26 июля. Бывший губернатор Одесской области в ответ обвинил Киев в намерении выдворить его из страны из-за политической борьбы.

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