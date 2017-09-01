Четыре человека стали жертвами шторма "Лидия" в Мексике

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Тропический шторм "Лидия" обрушился на мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния. В результате стихии погибли четыре человека. В настоящее время из региона эвакуировали не менее 1,4 тысячи человек.

В результате тропического шторма "Лидия", который обрушился на мексиканский штат Нижняя Южная Калифорния, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным местных СМИ, шторм "Лидия" сопровождается сильными ливнями. В настоящее время из региона эвакуировали не менее 1,4 тысячи человек. Ранее сообщалось, что "Лидия" может перерасти в ураган.

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