Поиски пропавших в районе схода селя в КБР приостановлены до утра

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Спасатели до утра приостановили поиски трех человек, пропавших после схода селя в Приэльбрусье. Завтра с утра работы будут продолжены, сообщили в МЧС. Связь со всеми туристическими группами, которые находятся в горах в Кабардино-Балкарии, была установлена.

Спасатели до утра приостановили поиски трех человек, пропавших после схода селя в Приэльбрусье. При этом со всеми туристическими группами, которые находятся в горах в Кабардино-Балкарии, связь была установлена. Организовано их сопровождение и вывод в безопасные районы.

"Поиски пропавших до наступления темного времени суток продолжались. К сожалению, результата не дали. Завтра с утра работы будут продолжены", - сообщил агентству ТАСС врио начальника управления МЧС по Кабардино-Балкарии Вячеслав Борисов.

Поток воды и грязи со склонов ущелья Адыл-Су изменил русло реки Баксан и смыл часть федеральной трассы Прохладный - Азау. В зону ЧП попал газопровод высокого давления. В результате от газоснабжения оказались отрезаны сразу несколько населенных пунктов. Восстановить подачу газа планируют в субботу утром.

В районе курорта Эльбрус, доступ куда из-за селя заблокирован, сейчас находятся около восьми тысяч человек. Среди них более 500 туристов, в том числе граждане других государств.

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