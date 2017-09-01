СМИ: у Януковича в России родился сын

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У Виктора Януковича родился сын после того, как он покинул Украину. Гражданская супруга бывшего украинского лидера Любовь Полежай родила ребенка в России в 2014 году. Таким образом, она уехала из Украины после событий на Майдане, будучи беременной.

У бывшего президента Украины Виктора Януковича родился сын после того, как он покинул страну три года назад. Об этом сообщает интернет-издание "Страна.ua".

"Виктор Янукович, экс-президент Украины, занят отцовскими хлопотами. Как стало известно "Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Федорович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет", - говорится в сообщении.

В издании отметили, что гражданская супруга экс-президента Любовь Полежай родила в России в 2014 году. Таким образом, она покинула Украину после событий на Майдане, будучи беременной.

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