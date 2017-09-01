Медведев посетил новую школу в Подольске и пообщался с учащимися

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Дмитрий Медведев посетил новую среднюю общеобразовательную школу в Подольском районе, заявив, что она является примером нового современного школьного здания, а также новых программ обучения. Премьер-министр поздравил город с вступлением в строй школы.

Дмитрий Медведев посетил новую среднюю школу в Подольском районе Подмосковья, которая отметила не только День Знаний, но и день рождения, передает "ТВ Центр".

Премьер-министр осмотрел учебные классы, мастерские, где будут проходить уроки труда, столовую и спальню для младших школьников. Председатель правительства подарил учебному заведению сертификат на приобретение интерактивной плазменной панели со встроенным компьютером.

Беседуя с учащимися, глава кабмина отметил, что при выполнении госпрограммы по жилищному строительству особое внимание должно уделяться возведению современных школ и детских садов. И новая школа в Подмосковье - пример того, как решается эта задача.

"У нас сейчас по всей стране реализуется большая программа по строительству школ. По всей стране. Потому что страна большая, а школ, к сожалению, не хватает. Мы очень заинтересованы в том, чтобы школьное образование было качественным. Чтобы вы сюда ходили с хорошим настроением, чтобы вас учителя с удовольствием учили, чтобы им тоже было комфортно, чтобы все получалось. В этом смысле ваша школа полностью отвечает этим представлениям. Я вас искренне поздравляю, говорю это не для того, чтобы сделать приятное - просто действительно хорошая школа. Надеюсь, что у нас таких школ в стране будет гораздо больше", - заявил Медведев.

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