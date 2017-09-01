Сель в КБР: более 100 человек эвакуировали, трое пропали без вести

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Режим ЧС ввели сразу в двух районах Кабардино-Балкарии. В результате схода селя погиб один человек, трое считаются пропавшими без вести. Поток воды и грязи со склонов ущелья Адыл-Су изменил русло реки Баксан и смыл часть федеральной трассы. В зоне бедствия оказались заблокированы почти восемь тысяч человек.

Разгул стихии в КБР стал полной неожиданностью. Ливни уже отшумели, установилась солнечная погода. Не исключено, что "Горного дракона" спровоцировал прорыв переполненного дождями озера Башкара. В середине XX века подобное происходило минимум дважды, передает "ТВ Центр".

Федеральная трасса Прохладный — Азау разрушена на участке общей протяженностью почти три с половиной километра. Один из отрезков длиной 300 метров уничтожен полностью. Сюда не могут добраться ни бульдозеры, ни другая специальная техника. На восстановление дороги потребуется минимум неделя. Спасатели, которые увеличили свою группировку до 400 человек, привлекли военных. Подразделения 58-ой армии Южного округа готовы взорвать скалу, нависающую над трассой, что существенно сократит срок ее ремонта.

Селевой поток уничтожил несколько пешеходных мостов. Инфраструктуре района нанесен серьезный ущерб. Некоторые туристы собирались через перевалы покинуть зону ЧС, однако спасатели уже установили с ней воздушные мосты. Отдыхающих вывозят вертолетами МЧС. К этому моменту совершено семь рейсов, эвакуированы 114 человек, в том числе дети. В субботу авиация продолжит эту работу.

"Авиация работает по перемещению желающих граждан переместиться с населенного пункта Терского на населенный пункт Тернауз, где стоят на дежурстве восемь автобусов, которые готовы перевезти желающих в город Нальчик", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике Хаханаев Батыр.

Один человек погиб. Трое, по данным спасателей, считаются пропавшими без вести. Они находились в машинах, когда селевой поток утащил автомобили вниз по течению. Среди них глава администрации сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев. Он одним из первых, еще ночью, прибыл в зону бедствия.

Стихия лишила шесть населенных пунктов электроснабжения. Сейчас оно уже полностью восстановлено. Как говорят в МЧС, опасности для местных жителей и туристов нет. Блокированные районы полностью обеспечены продовольствием и питьевой водой. Тем не менее, режим ЧС сохраняется. Синоптики прогнозируют в ближайшее время сильные ливни.

Александр Огородников. Илья Титов. "ТВ Центр".

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