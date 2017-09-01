Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" скончался в Москве
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На 41-м году жизни умер гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Олег Горчев. Он скончался в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде в столице. По данным полиции, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.
Представители АО "Курорты Северного Кавказа" сообщили о смерти генерального директора организации Олега Горчева. Об этом сообщает ТАСС.
"1 сентября 2017 года в Москве, на 41-м году жизни, скоропостижно скончался генеральный директор, член Совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Олег Сергеевич Горчев", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в столичном управлении МВД проводят проверку по факту смерти 40-летнего мужчины в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде. Сотрудники полиции отметили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.