Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" скончался в Москве

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На 41-м году жизни умер гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Олег Горчев. Он скончался в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде в столице. По данным полиции, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.