21:43, 01 сентября 2017

Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" скончался в Москве

Теги:  полиция  Происшествие  москва  смерть

На 41-м году жизни умер гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Олег Горчев. Он скончался в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде в столице. По данным полиции, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Представители АО "Курорты Северного Кавказа" сообщили о смерти генерального директора организации Олега Горчева. Об этом сообщает ТАСС.

"1 сентября 2017 года в Москве, на 41-м году жизни, скоропостижно скончался генеральный директор, член Совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Олег Сергеевич Горчев", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в столичном управлении МВД проводят проверку по факту смерти 40-летнего мужчины в квартире дома на 1-м Красногвардейском проезде. Сотрудники полиции отметили, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

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