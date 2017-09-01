Бегун Шубенков победил в финале "Бриллиантовой лиги"

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Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Второе место занял испанец Орландо Ортега, а на третьей позиции оказался американец Арис Мерритт.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Россиянин выступал на соревнованиях под нейтральным флагом. Шубенков стал первым с результатом 13,14 секунды, второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), а на третьей позиции оказался американец Арис Мерритт (13,20).

Ранее на чемпионате мира 2017 года в Лондоне Шубенков завоевал серебряную медаль на этой дистанции.

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