США проведут обыск в консульстве России в Сан-Франциско

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Власти США намерены 2 сентября провести обыск в здании генконсульства России в Сан-Франциско. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, это решение США представляет угрозу для граждан России. Обыски также пройдут в квартирах имеющих иммунитет сотрудников, проживающих в здании консульства.

Власти США планируют провести обыск в здании генконсульства России в Сан-Франциско. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", - рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова осудила планы американских властей. "Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР", - пояснила она, подчеркнув, что эти требования "создают прямую угрозу для безопасности граждан России".

Накануне США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах. Со 2 сентября закрываются генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Помощник президента Юрий Ушаков считает рейдерским захватом решение Вашингтона лишить Россию объектов дипломатической собственности.

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