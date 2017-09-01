Сестры Аверины взяли золото и серебро на ЧМ по художественной гимнастике
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Чемпионкой мира в индивидуальном многоборье стала Дина Аверина. Второе место на ЧМ по художественной гимнастике, который проходит в эти дни в итальянском Пезаро, заняла ее сестра-близнец Арина. Девушки фактически разделили между собой пьедестал во всех дисциплинах чемпионата. Это золото стало уже пятым для сборной России.
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, передает ТАСС. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина. Третьей стала израильтянка Линой Ашрам.
Ранее Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и булавами, а Арина - в упражнениях с мячом и с лентой. Дина также стала второй в упражнениях с мячом и с лентой, а Арина - второй в упражнениях с обручем и третьей в упражнениях с булавами. Теперь в активе сборной России пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль.
19-летние сестры-близнецы Аверины впервые выступают на мировом первенстве. Они являются трехкратными чемпионками Европы.
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