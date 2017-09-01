Сестры Аверины взяли золото и серебро на ЧМ по художественной гимнастике

Дина Аверина выполняет упражнения с лентой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро

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Чемпионкой мира в индивидуальном многоборье стала Дина Аверина. Второе место на ЧМ по художественной гимнастике, который проходит в эти дни в итальянском Пезаро, заняла ее сестра-близнец Арина. Девушки фактически разделили между собой пьедестал во всех дисциплинах чемпионата. Это золото стало уже пятым для сборной России.