Трамп 18 сентября обсудит с мировыми лидерами реформу ООН

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает 18 сентября провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров. Основной темой станет реформа структуры ООН. В декларации, состоящей из десяти пунктов, содержится призыв к генсеку организации Антониу Гутерришу "лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив".

Американский президент Дональд Трамп рассчитывает провести 18 сентября саммит мировых лидеров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Обсуждение будет посвящено реформе структуры ООН, передает ТАСС.

Лидеров стран пригласят на встречу в случае, если они подпишут декларацию, состоящую из десяти пунктов. В ней содержится призыв к генсеку ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.

"Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив", - говорится в документе.

Кроме того, декларация обязует сокращать излишнее количество рабочих мест, в том числе среди основных органов ООН. Встреча пройдет за день до выступления американского лидера на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

До сих пор Вашингтон покрывал более 22% регулярного бюджета ООН, который составляет примерно 5,4 миллиарда долларов, а еще 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в 7,9 миллиарда долларов. Трамп долгое время выступал против столь большого, по его мнению, объема средств, которые США направляют в организацию.