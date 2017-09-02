ВКС России уничтожили военную технику ИГ в районе Дейр-эз-Зора в Сирии

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Самолеты российских ВКС за последние двое суток уничтожили около 30 единиц техники ИГ в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Кроме того, удалось разбомбить склады с боеприпасами. По информации Минобороны России, боевики перебрасывают в район тяжелую технику.

В Сирии в районе Дейр-эз-Зора самолеты российских ВКС уничтожили около 30 единиц техники запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"За последние двое суток российскими самолетами уничтожено девять единиц бронетехники, включая два танка, шесть огневых позиций артиллерии, одна РСЗО кустарного производства, три склада с боеприпасами, пункт управления, а также более 20 грузовых автомобилей с топливом, оружием и боеприпасами", — говорится в сообщении.

Кроме того, российское оборонное ведомство располагает информацией о том, что боевики перебрасывают в район тяжелую технику. "Боевики ИГ не оставляют попыток остановить продвижение сирийских войск, перебрасывая в район Дейр-эз-Зора тяжелую бронетехнику, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, вооружение и боеприпасы, а также создают новые укрепрайоны с оборудованными артиллерийскими и минометными позициями", — отметили в Минобороны.

Сейчас сирийские войска при поддержке ВКС России продолжают наступление в направлении Дейр-эз-Зора для деблокирования города.

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