Украина проведет собственные учения одновременно с "Западом-2017"
С 12 по 15 сентября ВС Украины проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов. Основным из них станут стратегические маневры "Непоколебимая стойкость - 2017". А с 14 по 20 сентября учения "Запад-2017" проводят Россия и Белоруссия.
Украинские вооруженные силы проведут с 12 по 15 сентября ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов, основным из которых станут стратегические маневры "Непоколебимая стойкость - 2017". Об этом сообщает ТАСС.
По словам начальника Генерального штаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко, целью учений станет "наращивание возможностей органов военного управления осуществлять командование войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий".
С 14 по 20 сентября пройдут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". В этих маневрах примут участие почти 12,7 тысячи военнослужащих. Среди них - более семи тысяч от армии Белоруссии и около 5,5 тысячи — от Вооруженных сил России.
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