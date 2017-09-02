Для вывода туристов из зоны схода селя в КБР задействуют вертолеты

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В Кабардино-Балкарии в зоне схода селя спасатели обнаружили тело одного погибшего. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, привлечены дополнительные силы из соседних регионов. В Эльбрусском и Баксанском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Заблокированных в горах туристов эвакуируют на вертолете.

Мощный сель отрезал от внешнего мира 27 отелей. И 400 туристов. Отдыхающие были не на шутку встревожены. Но паники удалось избежать. Хотя в первые минуты кто то рассчитывал покинуть зону бедствия самостоятельно, передает "ТВ Центр".

"Некоторые пытаются пройти пешком, но скорее всего МЧС их не пустит, так как есть угроза схода еще одного селя", - сказал турист Марина Щербакова.

Покидать заблокированный район наугад, не понимая, что происходит и где, туристам, МЧС действительно запретило. Эвакуация людей идет с помощью вертолетов спасателей и Росгвардии.

"У нас большое количество туристов наверху. Поэтому должны знать четкую картинку всех мероприятий, которые мы с вами планируем", - заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Одну группу уже вывезли. Среди них 67 иностранцев. И те, кто приехал вместе с детьми. Их увозили в первую очередь. Уже в воздухе сотрудники МЧС проводят перекличку. Уточняют фамилии. Чтобы в суматохе никто не потерялся.

Масштабы бедствия таковы, что своими силами республике с последствиями не справиться. МЧС экстренно усиливает в зоне бедствия группировку.

Невиданный по своей разрушительной силе поток обрушился на ущелье Адыл-Су в пятницу ночью. Опрокинул в обрыв линии электропередачи, мосты и несколько легковых машин. Среди пропавших без вести - глава поселка Эльбрус Муса Джапуев. Чиновник приехал на место посмотреть, что происходит. И попал под удар камней, которые катились с горы. Местные жители говорят, что шансов выжить в такой природной катастрофе у пропавших немного.

Десятки тысяч тонн грязи и воды хлынули в долину сметая все на своем пути. Поток чудом не задел аулы. Но серьезно повредил единственную автодорогу, которая связывает курорты Приэльбрусья с райцентром. Трасса разбита, завалена валунами и деревьями сразу в шести местах. Местами полотно просто смыло в реку.

"Полностью разрушены четыре участка на протяженности 720 метров, и три участка было разрушено частично", - отметил заместитель начальника ГУ по Кабардино-Балкарской республике Батыр Хаханаев.

Операция по поиску пропавших без вести, спасению туристов и расчистке дорог продолжается. Но в работу МЧС может вмешаться погода. Над Приэльбрусьем сегодня опять грозовые тучи и низкая облачность.

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр".