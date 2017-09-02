К Генконсульству России в Сан-Франциско приехал инспектор-эколог

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Отношения России и США находятся на непозволительно низком уровне. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Ранее Белый дом потребовал закрыть российское посольство в Сан-Франциско, а также торговые объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Густой черный дым из трубы генерального консульства России в Сан-Франциско привлек внимание практически всех оперативных служб города. Сначала к зданию прибыл пожарный расчет, чтобы убедиться, что огонь разведен в именно камине. Затем наше диппредставительство посетил экологический инспектор для проверки уровня загрязнения воздуха, и также не обнаружил никаких нарушений. Теперь наши дипломаты ждут главных гостей — агентов Федерального бюро расследований. Американские власти заявили о намерении провести в нашем консульстве обыск — в международной практике случай беспрецедентный, сообщает "ТВ Центр".

"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения. Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В четверг Белый дом объявил об ограничении деятельности российских дипломатов на территории США. От Москвы потребовали закрыть одно из старейших консульств в Сан-Франциско и прекратить деятельность торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американский журнал Foreign Policy сообщает, что на заднем дворе одного из них был замечен костер, а со стен здания демонтированы видеокамеры. В нашем МИД пояснили, что в особняках производятся мероприятия по их консервации. Буквально сковывая работу своих российских коллег, Госдепартамент попытался объяснить это необходимостью паритета, как ответ на выдворение из Москвы американских дипломатов. В Вашингтоне видимо забыли, что санкционно - дипломатическое противостояние начали именно они.

"Обама (экс-президент США, - прим. ред.) совершил, как я считаю, абсолютно неприличный шаг и за день до Нового года выгнал 35 российских дипломатов, что с семьями составляет более 100 человек, дав им два дня на то, чтобы они убрались. Это было не очень благородно, тем более со стороны лауреата Нобелевской премии мира", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Москва, отвечая на эти действия, дала американским дипломатам на сборы более месяца. Вашингтон же сейчас пытается, по сути, национализировать дорогостоящие особняки, принадлежащие России на праве собственности. Праве, чуть ли не священном для США, но, похоже, не в данном случае. Несмотря на то, что отношения между нашими странами находятся на крайне низком уровне, Россия не станет проецировать их на международные проблемы. Отношения в рамках Организации объединенных наций (ООН) по-прежнему остаются деловыми, рассказал постпред Василий Небензя.

"Мы это делаем потому, что это необходимо. Мы выше этого, выше сведения счетов. Мы не хотим никому показывать и доказывать что-то или обижаться и проецировать наши двусторонние отношения на решение гораздо более важных для мира и безопасности вопросов", - подчеркнул Небензя.

Совбез ООН остается одной из немногих площадок, на которой сотрудничество между нашими странами продолжается. Остается лишь надеяться, что капитолийским ястребам не придет в голову разрушить и ее, учитывая, что у нашего представительства при ООН также имеется собственность в Нью-Йорке.

Александр Огородников. Георгий Могунов. "ТВ Центр".