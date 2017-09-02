На сайте Белого дома появилась петиция с признанием Сороса террористом

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Администрация Дональда Трампа может начать уголовное расследование против миллиардера Джорджа Сороса. Это произойдет, если гражданская петиция о признании его террористом наберет необходимые 100 тысяч подписей.

Известный американский миллиардер Джордж Сорос может быть признан террористом и лишиться всех своих денег. Его обвиняют в подрыве конституционного строя США, сообщает "ТВ Центр".

"Объявить Джорджа Сороса террористом и изъять все его активы, а также активы связанных с ним организаций, согласно закону о конфискации гражданского имущества", - говорится в гражданской петиции, появившейся на сайте Белого дома.

Её инициаторы считают, что миллиардер оказывает нездоровое влияние на Демократическую партию США и часть правительства. А сотни подконтрольных ему общественных организаций призывают к насилию.

Структуры Сороса действительно были неоднократно замечены в финансировании акций протеста против президента страны Дональда Трампа, которые неоднократно приводили к уличным столкновениям. Петиция очень быстро набрала необходимые 100 тысяч подписей. Теперь Белый дом обязан отреагировать на гражданский запрос. У администрации Трампа есть законное основание начать против Сороса уголовное расследование.