Камчатку атаковали неизвестные черные гусеницы

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Ситуация на грани экологической катастрофы. На Камчатке неизвестный вид гусениц уничтожает урожай аграриев. Причем всеядные насекомые пожирают растения с рекордной скоростью. Специалисты пока не могут найти управу на вредителей. Садоводам советуют не использовать химикаты, а собирать паразитов вручную.

На дачном участке семьи Андреевых только на первый взгляд все спокойно. На самом деле, уже второй месяц здесь идет ожесточенная борьба. Посевы атакуют черные гусеницы. На капустных листах, превратившихся в решето, видны следы очередного наступления. Садоводы не успевают отбиваться, передает "ТВ Центр".

Камчатку захватывает неизвестный вид опасных вредителей, против которых практически бессилен привычный арсенал опрыскивателей. Упитанные и крупные - до пяти сантиметров в длину. Даже после того, как на грядках их травят пестицидами, отряды черных гусениц все равно встают в полный рост, как по армейской команде. Линия фронта проходит по всем без исключения посевам.

"Первый раз в жизни, наверное, такое нашествие гусениц. Не просто, например, на капусте или каких-то овощах, а массово - на картошке. Если, например, шесть соток, то шесть соток сожрано. У соседа тоже все", - отметила дачница Татьяна Андреева.

Фермеры к следующему лету рискуют остаться без урожая. Расправившись с картошкой, капустой и малиной, вредители уже вовсю перешли к поеданию крапивы, лопухов и даже сорняков - настолько нехарактерный для этого региона вид оказался всеяден. Определить, как с такой заразой бороться, специалисты пока не могут.

"Загадка в том, что они очень меняют свой внешний вид, гусеницы, они были сначала такие бархатисто-черные, с ярко выраженными желтыми полосами, а сейчас перед окукливанием они совсем другие стали", - рассказала старший научный сотрудник Кроноцкого биосферного заповедника, энтомолог Людмила Лобкова.

В то, что этих неопознанных пока черных гусениц на полуостров завезли случайно, извне, вместе с каким-нибудь экзотическим товаром, энтомологи верить отказываются. Ведь тогда получается, что в камчатской природе может не найтись биологического оружия, то есть, тех паразитов, которые бы сами поедали вредителей и таким образом контролировали численность их популяции. Сейчас распространение гусениц - сродни эпидемии.

"Вот я работаю уже 40 лет. За 40 лет такая вспышка впервые. Ну, мы все отмечаем потепление климата - у нас теперь ночью температура плюс 15 - раньше такая температура была в июле и августе только днем, поэтому вредитель прекрасно размножается", - отметила руководитель филиала Россельхозцентра по Камчатскому краю Галина Демидова.

Возможно, чтобы найти противоядие, подождать придется до зимы, когда черные гусеницы превратятся в бабочек. Тогда их можно будет сравнить с уже известными образцами насекомых и установить происхождение вредителей, а также их возможные мутации. Главное, чтобы за это время, сетуют дачники, из просто травоядных, агрессивные гусеницы не стали опасными хищниками.

Борис Иванин, "ТВ Центр".