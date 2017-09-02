"Росмолодежь" запускает "Диалог на Равных" со студентами

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Активисты "Росмолодёжи" запускают новый проект "Диалоге на Равных". На этом мероприятии со студентами российских вузов будут встречаться известные люди, которые добились успехов в разных областях. Участниками диалога должны стать более 50 тысяч человек.

От карьеры и лидерства - до экономики и цифровых технологий. Эти и многие другие темы будут обсуждать – на "Диалоге на Равных". Новый образовательный проект запустили активисты "Росмолодёжи", сообщает "ТВ Центр".

В рамках дискуссионного клуба со студентами российских вузов будут встречаться известные люди, которые добились успехов в разных областях. Они поделятся опытом и обсудят самые актуальные темы. Как ожидается, участниками диалога станут более 50 тысяч человек. В качестве площадок для проведения встреч задействуют более 200 институтов по всей России.

"Это передача опыта, что самое главное, опыта самосовершенствования и опыта успеха. Очень важно рассказывать ребятам, что здесь, сейчас, у нас в стране можно и нужно становиться успешным человеком, добиваться всего и самое главное, что для этого есть все возможности", - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.