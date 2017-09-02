Путин не примет участие в сессии Генассамблеи ООН в сентябре

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен принимать участие в сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Также он не стал комментировать намерения американского лидера Дональда Трампа обсудить с мировыми лидерами реформу ООН.

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Также представитель Кремля не стал комментировать инициативу президента США Дональда Трампа о проведении накануне начала сессии ГА ООН саммита мировых лидеров. В ходе заседания американский лидер намерен обсудить реформу ООН.

В декларации, состоящей из десяти пунктов, содержится призыв к генсеку организации Антониу Гутерришу "лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив". До сих пор Вашингтон покрывал более 22% регулярного бюджета ООН. Он оставляет примерно 5,4 миллиарда долларов, а еще 28,5% расходов на миротворческие операции. Их стоимость оценивается в 7,9 миллиарда долларов. Трамп долгое время выступал против столь большого, по его мнению, объема средств, которые США направляют в организацию.