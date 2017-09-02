PiS: Польша потребует от России репараций за Рижский мир

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Польша намерена потребовать военных репараций от России из-за Рижского мирного договора. Об этом заявили политики правящей партии PiS. По словам депутата Яна Мосиньского, договор был подписан в 1921 году и ознаменовал окончание Советско-польской войны. Он добавил, что Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом, но так этого и не сделала.

Варшава намерена добиться военных репараций от России, о чем заявили политики правящей партии Право и справедливость (PiS). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил депутата Сейма Польши от PiS Ян Мосиньский, необходимо провести переговоры о том, как именно сделать эти военные репарации. А замминистра юстиции страны Патрик Який подчеркнул, что Польша после 1945 года "потратила триллионы злотых" на восстановление государства после Второй мировой войны.

По словам Якия, Польша была бы "в два раза сильнее экономически", если бы потратила эти деньги на развитие страны, а не на восстановление военных разрушений. "За это ответственность несет немецкое государство. Насчет этого нет никаких сомнений", – подчеркнул замминистра юстиции.

Тем не менее, польские политики считают, что Варшава имеет право требовать военные репарации и от Москвы. По словам Мосиньского, в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании Советско-польской войны. На основании этого документа советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом. Однако, как отметил политик, эти компенсации так и не были выплачены.

В августе премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии за последствия Второй мировой войны. По ее словам, Польша является жертвой войны, которой никто не возместил ущерб. В ответ в германском правительстве подчеркнули, что считают вопрос о выплате компенсации Польше закрытым. В Берлине отметили, что все было окончательно урегулировано в прошлом на политическом и правовом уровне.