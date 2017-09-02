В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

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Экс-мэр Владивостока и депутат Госдумы Виктор Черепков скончался в Москве после продолжительной болезни. Это произошло утром 2 сентября в Центральной клинической больнице Управления делами президента.

Бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы двух созывов Виктор Черепков скончался в Москве. По данным "Интерфакса", о смерти политика в соцсетях сообщил его экс-помощник Артур Гроховский.

Черепков умер в Центральной клинической больнице Управления делами президента после продолжительной болезни утром 2 сентября.

В июне 1993 года Виктор Черепков победил на выборах мэра Владивостока. Спустя год ему было предъявлено обвинение в получении взятки. В результате бойцы ОМОНа штурмом брали рабочий кабинет, в котором забаррикадировался Черепков, протестуя против обвинений. В ноябре 1994 года Генпрокуратура закрыла дело "за отсутствием состава преступления". Тем не менее, Черепков был отстранен от должности указом тогдашнего президента России Бориса Ельцина с формулировкой "в связи с длительным неисполнением служебных обязанностей".

После этого глава Владивостока обратился в суд, и тот восстановил его в должности уже в 1996 году. Спустя два года Черепков опять был отстранен уже в связи с истечением срока полномочий.

В 2000 году его избрали депутатом Госдумы России. В парламенте он проработал два созыва подряд.

В 2013 году он решил вернуться в кресло мэра Владивостока, приняв участие в городских выборах от партии "Альянс Зеленых". Однако он занял второе место, уступив победу выдвиженцу от "Единой России" Игорю Пушкареву.