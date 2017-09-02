Украина выдворяет из страны брата Михаила Саакашвили

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На Украине сотрудники Главного управления Национальной полиции задержали брата экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили – Давида. Сейчас он доставлен в органы Государственной миграционной службы. Его выдворят из страны за то, что разрешение на проживание на Украине было аннулировано в марте текущего года.

Брат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержан в Киеве сотрудниками Главного управления Национальной полиции. Они доставили его в органы Государственной миграционной службы, передает "Интерфакс".

По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, сотрудники правоохранительных органов обеспечили "доставку гражданина Грузии" в органы миграционной службы. Теперь Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины. Причина в том, что его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в стране.

По словам Шевченко, сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

Как отметил Михаил Саакашвили, его брата задержали восемь "представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве. После этого они увезли его в неизвестном направлении. Также Саакашвили подчеркнул, что его брат юрист и имел вид на жительство на Украине.

Сам бывший президент Грузии был лишен гражданства Украины 26 июля указом украинского лидера Петра Порошенко. Бывший губернатор Одесской области в ответ обвинил Киев в намерении выдворить его из страны из-за политической борьбы.

В свою очередь,Порошенко заявил, что лишил Саакашвили гражданства в соответствии с Конституцией страны. Он напомнил, что, по версии украинских властей, бывший одесский губернатор при подаче заявления на гражданство предоставил неверную информацию.

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