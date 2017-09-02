В результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье погибли двое

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Два пилота погибли в результате падения самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковной Балашихе. Сейчас полеты в рамках мероприятия прекращены. Основная причина гибели авиамашины – ошибка одного из летчиков.

В подмосковной Балашихе прекращены все полеты на авиашоу. Это произошло после падения легкомоторного самолета Ан-2. Оба пилота погибли, передает ТАСС.

"При показательном выступлении на авиашоу в Балашихе самолет Ан-2 потерпел крушение. В результате погибли два пилота. В настоящее время полеты на авиашоу прекращены", - рассказал руководитель информационно-аналитического отдела "Общество друзей воздушного флота" Валерий Смирнов.

По его словам, самолет загорелся при ударе о землю. Сейчас возгорание потушено. Он добавил, что принадлежность самолета и личности пилотов устанавливаются.

По данным РИА Новости, пострадавших и разрушений на земле в результате крушения самолет нет.

Авиашоу проходило на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления приурочены к 70-летию Ан-2. В рамках проведения авиационного праздника были запланированы показательные полеты авиатехники.