Появилось видео крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

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В Сети появилась видеозапись момента падения легкомоторного самолета Ан-2 во время авиашоу в подмосковной Балашихе. На ней видно, как машина взяла большой крен и упала прямо на землю, после чего, загорелась. По словам очевидцев, пилот самолета увел Ан-2 от зрителей в последний момент.

Пилот разбившегося Ан-2 в подмосковной Балашихе успел увести машину от зрителей авиашоу в последний момент. Об этом рассказал очевидец, передает ТАСС.

По его словам, летчик выходил из сложного пике и успел отвернуть в сторону. В итоге среди зрителей никто не пострадал.

Авиашоу проходило в Балашихе по случаю 70-летия Ан-2. Во время показательных выступлений, пилоты выполняли фигуру высшего пилотажа под названием "горка"- на низкой высоте. Однако самолёт задел крылом землю, развалился на части и загорелся. Оба лётчика погибли.

Обстоятельства катастрофы выясняются. Все полёты над аэродромом прекращены. По предварительной версии, пилоты не справились с управлением.