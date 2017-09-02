Ресин побывал на строительстве храма в честь казанской иконы Божией Матери

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Помощник мэра и Патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства в честь казанской иконы Божией Матери на западе Москвы. Церковь рассчитана на 300 прихожан. Все основные работы уже закончены.

На западе Москвы строится храм в честь казанской иконы Божией Матери. Ход работ в субботу осмотрел помощник мэра и Патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Церковь возводится на особом месте - в память о святыни, которую уничтожили в революцию. В ходе строительства были найдены исторические реликвии времен Александра Невского. В основе проекта нового храма классические мотивы псковско-новгородского зодчества.

Церковь рассчитана на 300 прихожан. Все основные работы уже закончены. Впереди - облицовка стен храма и благоустройство территории.