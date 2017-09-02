Путин поручил главе КБР позаботиться о людях в районе схода селя

Владимир Путин поручил обеспечить всем необходимым жителей и туристов, которые оказались в районе схода селя в Кабардино-Балкарии. Президент переговорил с главой республики Юрием Коковым, обсудил меры по ликвидации последствий ЧС. К восстановительным работам привлекли дополнительные силы из соседних регионов. Два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ищут полиция, спасатели, бойцы Росгвардии. Вторые сутки в Кабардино-Балкарии ничего не известно о судьбе двух местных жителей. Кроме того, что они попали под мощный сель. В Приэльбрусье. Третьего, предположительно вахтера медицинского центра, которого смыло вместе со сторожкой нашли. Погибшим. В пойме реки, сообщает "ТВ Центр".

Одновременно с поисками идет эвакуация туристов. В заблокированном районе оказались почти 400 отдыхающих. Половина из них еще в горах. На селекторном совещании главе МЧС докладывают: работы по спасению не прекращаются.

Данные обновляются постоянно. Еще 16 эвакуированных в субботу благополучно доставили в окрестности городка Тырнауз. Это примерно в 30 километрах от места, где обрушился сель. Людей вывозят вертолетами. В первую очередь, семьи с детьми.

Власти республики совместно с МЧС начинают восстанавливать разбитые селем электросети. Во многие дома, свет уже подали. С ремонтом дороги - куда труднее. Размытое полотно все еще осыпается. Там где угрозы оползней нет, уже работает тяжелая техника. Экскаваторы расчищают возле мостов запруды из бревен. Чтоб сель не превратился в не менее разрушительный паводок. Пробиться к отрезанным горным курортам и пяти селам пока не удается. Чтобы открыть к ним дорогу, сотрудники МЧС и военные собираются подорвать скальные участки. Точечно. В нескольких местах. А министерство, тем временем, усиливает группировку.

Разрушительной силе поток обрушился на ущелье Адыл-Су ночью в пятницу. Опрокинул в обрыв линии электропередачи, мосты и несколько легковых машин. Десятки тысяч тонн грязи и воды, хлынули в долину сметая все на своем пути. Поток чудом не задел аулы. Но серьезно повредил единственную автодорогу, которая связывает курорты приэльбрусья с райцентром. Трасса разбита, завалена валунами и деревьями, сразу в 6 местах.

Тимур Абдуллаев, ТВ центр.