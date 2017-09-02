Стали известны личности пилотов разбившегося Ан-2 в Подмосковье

Теги: авиакатастрофа Происшествие подмосковье

Личности пилотов легкомоторного самолета Ан-2, упавшего на авиашоу в Подмосковье, установлены. За штурвалом были летчики Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич. Они работали в частной авиации.

Установлены личности пилотов самолета Ан-2, разбившегося на авиашоу в подмосковной Балашихе. как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, за штурвалом были летчики Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич.

Оба работали в частной авиации. Тылевич до этого работал в сфере IT, а затем решил стать пилотом. Сухарев был основателем аэроклуба КВС. Оба летчика были энтузиастами малой авиации.

Авиашоу, в ходе которого произошла трагедия, проходило в Балашихе по случаю 70-летия Ан-2. Во время показательных выступлений пилоты выполняли фигуру высшего пилотажа под названием "горка" на низкой высоте. Однако самолёт задел крылом землю, развалился на части и загорелся. Оба лётчика погибли.

Обстоятельства катастрофы выясняются. В настоящее время все полёты над аэродромом прекращены. По предварительной версии, пилоты не справились с управлением.

Читайте также:

Корреспондент ТВЦ побывал на месте крушения Ан-2 в Подмосковье

Появилось видео крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье