Москва назвала досмотр российских дипобъектов в США агрессивной акцией

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МИД России вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри. Ему вручили ноту в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне. Также российское ведомство отметило, что рассматривает нелегитимный досмотр как беспрецедентную, агрессивную акцию.

Советник-посланник посольства США Энтони Годфри вызван в МИД России. Там ему вручили ноту протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне.

"В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов", - говорится на сайте МИД России.

Кроме того, в Москве утверждают, что американские власти должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. "В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - подчеркнули на Смоленской площади.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские спецслужбы намерены провести обыск в российском генконсульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах дипломатов.