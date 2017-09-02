В Совфеде сравнили требования Польши репараций с попрошайничеством

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Намерения польских политиков потребовать от России репараций безосновательны и "беспардонны", считает член Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, Польша не должна уподобляться "попрошайке-беспризорнику из "12 стульев" Ильфа и Петрова".

Планы польских политиков потребовать репараций от России похожи на попрошайничество, уверен замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Требования Польши репараций с России не только совершенно безосновательны, но и еще и беспардонны. Невольно вспоминается Остап Бендер, который в ответ на подобные требования предлагал "от мертвого осла уши", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам сенатора, Польше не стоит "уподобляться попрошайке-беспризорнику из "12 стульев" Ильфа и Петрова".

Ранее стало известно, что Польша намерена потребовать военных репараций от России из-за Рижского мирного договора. Об этом заявили политики правящей партии PiS. Как отметил депутат Ян Мосиньский, договор был подписан в 1921 году и ознаменовал окончание Советско-польской войны. По его словам, Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом, но так этого и не сделала.