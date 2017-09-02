В Москве простились со скрипачем Дмитрием Коганом

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В Москве завершились похороны скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Они прошли на Троекуровском кладбище. Прощание состоялось утром в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки. Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.