В Москве простились со скрипачем Дмитрием Коганом
В Москве завершились похороны скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Они прошли на Троекуровском кладбище. Прощание состоялось утром в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки. Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
В Москве на Троекуровском кладбище прошли похороны скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Об этом сообщает ТАСС.
Прощание с музыкантом состоялось утром в субботу в Камерном зале Московского международного Дома музыки. Отпевание прошло в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость".
Дмитрия Когана не стало в возрасте 38 лет. Заслуженный артист России скончался в результате продолжительной болезни.