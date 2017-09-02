Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии

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На YouTube-канале Минобороны России появилась видеозапись, на которой запечатлен момент, когда самолеты российских ВКС разбомбили колонны боевиков ИГ. в результате ударов самолетов Су-35 в районе населенных пунктов Акербат и Мадан-Джадид, в частности, были уничтожены два танка, два склада с боеприпасами, автоколонна с оружием и топливом, а также машины повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами.

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, на которой запечатлен момент, когда самолеты российских ВКС атаковали колонны боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства" неподалеку от Дейр-эз-Зора.

"В ходе проведения разведки с использованием БПЛА установлено, что боевики в ночное время стягивают в район населенного пункта Дейр-эз-Зор бронетехнику и пытаются провести перегруппировку хаотично отступающих сил, создавая на пути продвижения сирийских войск укрепрайоны, оборудованные артиллерийскими позициями", - говорится в описании к видео.

Российская авиация уничтожает склады с боеприпасами, пункты управления, а также бронетехнику и вооружение боевиков. В частности, в районе населенных пунктов Акербат и Мадан-Джадид самолеты Су-35 уничтожили два танка, два склада с боеприпасами, автомобильную колонну с вооружением и топливом, реактивную систему залпового огня кустарного производства, более 10 грузовых автомобилей, перевозящих боеприпасы, машины повышенной проходимости с установленными крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками и минометами.