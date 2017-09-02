При крушении параплана под Тулой погибли мужчина и ребенок

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Неподалеку от деревни Щебачеево Ясногорского района Тульской области упал параплан. В результате погибли мужчина и девочка 13-15 лет. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Параплан с мужчиной и ребенком упал неподалеку от Ясногорского района Тульской области. Оба погибли, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Андрея Ярцева.

Он уточнил, что ребенок – девочка. Ей было от 13 до 15 лет. На месте происшествия работают спасатели.

По его словам, правоохранителям в первую очередь необходимо установить, кто являлся владельцем параплана и законны ли были полеты вблизи населенного пункта, где произошло крушение.