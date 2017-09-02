Трамп требовал дать ему роль в фильмах, которые снимались в его зданиях

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Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выдвигал требования отдать ему роль в фильмах, которые снимались в принадлежащих ему зданиях. По словам голливудского актера Мэтта Дэймона, Трамп также выдвигал условие обязательно называть его по имени во время съемок.

Известный американский актер Мэтт Дэймон рассказал об условии, которое президент США Дональд Трамп выдвигал за разрешение проводить съемки в принадлежащих ему зданиях.

"Дело обстояло так: если вы хотели снимать в одном из его зданий, вы должны были написать для него роль", - рассказал Дэймон в интервью изданию Hollywood Reporter, передает ТАСС.

Он добавил, что Трамп также выдвигал условие обязательно называть его по имени во время съемок.

Тем не менее, впоследствии ряд сцен с участием Трампа были вырезаны из фильмов, подчеркнул Дэймон. При этом он предположил, что в картине "Один дома 2" съемочная группа решила оставить кадры с Трампом.