В Дании обсуждают закон против "Северного потока - 2"

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Правительство Дании направило на обсуждение законопроект, который предусматривает запрет на строительство трубопроводов типа "Северного потока - 2" в территориальных водах страны. Запрет может коснуться тех случаев, когда строительство противоречит интересам страны в сфере безопасности и международной политики.

В Дании обсудят законопроект, который предусматривает запрет на строительство трубопроводов типа "Северного потока - 2" в территориальных водах страны в случае, если оно противоречит интересам государства в сфере безопасности и международной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politiken.

Согласно оценкам датского правительства, решение об отказе от строительства трубопровода в территориальных водах страны лучше всего принимать на министерском уровне.

Сейчас решениями по такого рода проектам занимается Датское энергетическое агентство. Если закон будет принят, то вопрос перейдет в компетенцию министерства иностранных дел.

В настоящий момент Дания, как отмечает издание, находится "под давлением" с двух сторон. В частности, Германии выгодно, чтобы Копенгаген разрешил строительство "Северного потока - 2", однако страны Балтии и Польша выступают против.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Этот трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".