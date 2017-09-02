ВКС России помогли войскам Сирии освободить Акербат
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
Самолеты ВКС России помогли сирийской армии освободить город Акербат в провинции Хама. Это был последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Арабской республики. Теперь сирийские подразделения расправляются с остатками боевиков, которые остались в "котле".
Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России освободили город Акербат в провинции Хама. Таким образом, удалось ликвидировать последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"Подразделения четвертой танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями пятого добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.) в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России", - отметили в военном ведомстве.
Также в Минобороны подчеркнули, что российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков.
Таким образом, удалось ликвидировать последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии. В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп "Исламского государства" в "акербатском котле".
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