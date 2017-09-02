19:58, 02 сентября 2017

Один человек погиб из-за пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Теги:  пожар  Происшествие  москва

Тело человека было обнаружено при тушении пожара в квартире на улице Новоалексеевская в Москве. Еще один был спасен. Площадь возгорания составила 15 метров. Горели вещи и мебель.

Пожар произошел в квартире на улице Новоалексеевская. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе тушения под завалами было обнаружено тело человека. Еще одного удалось спасти. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Горели вещи и мебель.

Сейчас пожар ликвидирован.

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