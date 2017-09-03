КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

Теги: В мире кндр бомба

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Мощность заряда - около 50 килотонн. В Пхненьяне уже назвали это событие "значимым шагом в продвижении ядерной программы".

Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, передает ТАСС со ссылкой на центральное корейское телевидение.

В КНДР отметили, что утечки радиации не произошло, а этот запуск стал "значимым шагом в продвижении ядерной программы".

Ранее Юная Корея и Китай зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6, которые, по их мнению, были связаны с северокорейским ядерным испытанием. По данным СМИ, мощность заряда могла достигать 50 килотонн.

Читайте также:

Трамп считает переговоры с КНДР бессмысленными

Совбез ООН осудил испытания ракеты КНДР

КНДР обнародовала видео запуска баллистической ракеты

Ким Чен Ын заявил о начале военной операции КНДР в Тихом океане

Совбез ООН признал ракетные пуски КНДР угрозой всему миру