КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Мощность заряда - около 50 килотонн. В Пхненьяне уже назвали это событие "значимым шагом в продвижении ядерной программы".
Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, предназначенной для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, передает ТАСС со ссылкой на центральное корейское телевидение.
В КНДР отметили, что утечки радиации не произошло, а этот запуск стал "значимым шагом в продвижении ядерной программы".
Ранее Юная Корея и Китай зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6, которые, по их мнению, были связаны с северокорейским ядерным испытанием. По данным СМИ, мощность заряда могла достигать 50 килотонн.
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