Корабль "Союз" вернулся на Землю с МКС

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3 сентября на Землю вернулся экипаж Международной космической станции. Россиянина Федора Юрчихина и астронавтов НАСА - Пегги Уитсона и Джека Фишера - успешно эвакуировали из капсулы корабля "Союз". Старт новой экспедиции запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур.

Миссия троих членов международного экипажа - Федора Юрчихина, Джека Фишера и Пегги Уитсона - завершена. Космонавтов после сильнейших перегрузок проверили врачи, передает "ТВ Центр".

Для Пегги Уитсон это был уже третий полет. Она отправилась на МКС еще в ноябре 2016 года. Провела на орбите 290 дней и побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин.

У Федора Юрчихина эта командировка девятая. С американцем Джеком Фишером он проработал на МКС 135 суток. Россиянин провел в открытом космосе семь с половиной часов. Вывел на орбиту 5 наноспутников. Среди них - аппарат, ласково прозванный "Танюшей", который поздравит через месяц всех землян с 60-летием со дня запуска в космос первого в истории человечества искусственного спутника. Было и много научно-исследовательской работы. Например, изучали, как на МКС воздействует вредная микрофлора и выбросы двигателей, и как можно использовать специальную клейкую ленту для защиты корпуса станции от повреждений.

Следующий старт корабля "Союз" на МКС, но уже с другим международным экипажем, запланирован с Байконура на 13 сентября.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".