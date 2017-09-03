Захарова назвала "адской клоунадой" обыски в дипучреждениях России

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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала обыски, которые прошли в генконсульстве России в Сан-Франциско, цирковым представлением мирового масштаба. Агенты ФБР осмотрели не только дипсобственность, но и личные комнаты дипломатов.

Обыски российских зданий начались сразу же после официального закрытия доступа к ним, передает "ТВ Центр". Ровно в два часа дня к генконсульству в Сан-Франциско подъехали несколько тонированных автомобилей. Спецслужбы подготовились основательно. Пришли с лестницами и камерами, осматривали ниши в потолках. И хоть и смущенно, но все же без церемоний входили в квартиры российских служащих.

В это же время в Вашингтоне спецслужбы США оцепили здание торгпредства и вызвали на помощь службу по взлому замков. После долгих переговоров внутрь все же пустили двух российских дипломатов, чтобы они могли проследить за процедурой досмотра. Российский МИД оценил действия американских властей, как противоправные и нарушающие международные права и собственное законодательство. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала происходящее клоунадой.

"Зачем?! Показать всю мощь американских спецслужб? Показали - теперь мы видели всё. Даже сотрудника ФБР, которому стыдно от всего происходящего. Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди - сами откроем, зачем портить нашу же собственность. Думали, что смогут наконец-то спровоцировать агрессию со стороны дипсотрудников, над которыми издевались двое суток и последние несколько лет? Вот этого они точно не дождутся. В этом шапито мы не участвуем", - написала Захарова.

Несмотря на то, что на припаркованных машинах были надписи "Полиция" и "Секретная служба", формально осмотр проводил Госдеп. Там происходящее с российской дипсобственностью назвали лишь "обходом" и "инспекцией".

"Мы работали в круглосуточном режиме и, конечно, старались максимально увезти все, чтобы обеспечить наше дальнейшее функционирование в полном объеме и нормальное проживание сотрудников на новых местах. Мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в системе международных норм, рейдерского захвата российской собственности за рубежом. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали и не приветствовали", - рассказал торговый представитель России в США Александр Стадик.

В пятницу власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Францико и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это якобы стало ответом на предложение Москвы сократить численность работников американской дипмиссии в России. Пока наших дипломатов не выдворяют. Они продолжат работать. Шесть семей, которые проживали на территории российской торговой миссии в Вашингтоне, уже переехали в посольство. Сотрудники Генконсульства в Сан-Франциско смогут жить в своих квартирах и пользоваться резиденцией до 1 октября, но иммунитет с этих объектов снят. А это означает, что в любое время к дипломатам может нагрянуть полиция или ФБР с обысками.

Никита Васильев, "ТВ Центр".