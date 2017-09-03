Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день неразрывно связан с терактом в Беслане, которые произошел 1 сентября 2004 года. Тогда террористы в течение трех дней удерживали в заминированной школе 1128 заложников. В результате теракта погибли 224 человека.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Акции памяти проходят по всей стране, передает "ТВ Центр". Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане. Третьего сентября, 13 лет назад, спецназ пошел на штурм школы №1 в Беслане. В ней боевики удерживали в заложниках более тысячи человек. Погибли 334 заложника, большинство - женщины и дети. В спортзале учебного заведения, который стал мемориалом, горят свечи. Люди несут цветы, мягкие игрушки и воду. Сегодня на месте трагедии выпустят в небо белые шары, а на городском кладбище состоится крестный ход с портретами погибших.