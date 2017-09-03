Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом

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3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день неразрывно связан с терактом в Беслане, которые произошел 1 сентября 2004 года. Тогда террористы в течение трех дней удерживали в заминированной школе 1128 заложников. В результате теракта погибли 224 человека.