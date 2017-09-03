Разрушенную селем дорогу в КБР восстановят через два дня

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В Кабардино-Балкарии идут восстановительные работы после разрушительного селя, сошедшего 1 сентября. В частности, уже восстановлено газоснабжение. Сейчас все силы спасателей брошены на ремонт разрушенного участка федеральной трассы, работы планируют закончить через два дня.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел мощный сель, восстановили газоснабжение, передает "ТВ Центр". Сейчас все силы спасателей брошены на ремонт разрушенного участка федеральной трассы. Это единственная дорога, которая ведет к высокогорному курорту "Эльбрус". Работы планируют завершить в течение двух дней.

1 сентября в результате схода селя в Кабардино-Балкарии, отрезанными от внешнего мира оказались сотни местных жителей и туристов. Из зоны бедствия людей эвакуировали по воздуху. Сильным потоком в реку снесло три автомобиля. Один человек погиб. Двое числятся пропавшими без вести. В Эльбрусском и Баксанском районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.