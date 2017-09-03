Следствие назвало две причины крушения Ан-2 в Подмосковье

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме "Черное" в подмосковной Балашихе

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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе, где погибли два человека. Основные версии ЧП – ошибка пилота и неисправность воздушного судна. Следствие также намерено выяснить, почему в кабине самолета во время полета находился фотокорреспондент.