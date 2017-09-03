Следствие назвало две причины крушения Ан-2 в Подмосковье
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СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе, где погибли два человека. Основные версии ЧП – ошибка пилота и неисправность воздушного судна. Следствие также намерено выяснить, почему в кабине самолета во время полета находился фотокорреспондент.
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в подмосковной Балашихе во время авиашоу, передает "Интерфакс".
По данным источника агентства, СК предстоит выяснить причины нахождения пассажира в кабине самолета во время показательных выступлений на аэродроме.
Расследование дела взято на особый контроль Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушных судов".
Накануне самолет Ан-2 потерпел крушение в подмосковной Балашихе во время авиашоу, приуроченного к 70-летию выпуска Ан-2. Самолет выполнил фигуру "Бочка", после чего столкнулся с землей. В кабине самолета находились пилот и фотокорреспондент, они погибли.
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